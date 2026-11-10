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В "Реале" вынесли вердикт своему таланту: он блистает в новом клубе

Франко Мастантуоно в составе "Фиорентины". Фото: ©Depositphotos/demarco.alessio@gmail.com

Мадридский "Реал" доволен прогрессом аргентинского вингера Франко Мастантуоно, который выступает за итальянскую "Фиорентину" на правах аренды, передают Vesti.kz.

В Мадриде довольны развитием Мастантуоно

19-летний футболист перебрался во Флоренцию летом 2026 года и должен провести в составе "фиалок" оставшуюся часть сезона. По информации инсайдера Фабрицио Романо, руководство "королевского клуба" не считает приобретение аргентинца ошибкой и уверено, что выбранный вариант с арендой позволяет ему продолжать развитие.

В "Реале" положительно оценивают выступления молодого игрока в Италии и считают "Фиорентину" подходящей командой для его прогресса.

Мастантуоно успешно проявляет себя в Италии

В составе флорентийцев аргентинец провёл 13 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и в сентябре был признан лучшим игроком месяца в клубе.

Напомним, "Реал" приобрёл Мастантуоно у аргентинского "Ривер Плейта" в 2025 году за 45 миллионов евро. Этот переход стал рекордным по сумме трансфера футболиста из чемпионата Аргентины. Однако в дебютном сезоне в Испании вингеру не удалось закрепиться в основном составе мадридцев.

Действующий контракт восходящей звезды с "Реалом" рассчитан до 2031 года.

Турнирная таблица "Чемпионат Италии 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Лацио 11 9 2 0 25-9 29
2 Интер 11 9 1 1 28-13 28
3 Рома 11 8 3 0 31-10 27
4 Милан 11 7 3 1 23-13 24
5 Комо 11 7 2 2 18-10 23
6 Фрозиноне Кальчо 11 6 2 3 24-15 20
7 Ювентус 11 5 3 3 15-12 18
8 Болонья 11 5 2 4 16-14 17
9 Кальяри 11 5 1 5 10-15 16
10 Наполи 11 4 3 4 18-14 15
11 Торино 11 4 2 5 15-17 14
12 Аталанта 11 4 2 5 17-20 14
13 Дженоа 11 4 1 6 11-16 13
14 Лечче 11 3 1 7 12-22 10
15 Фиорентина 11 2 3 6 17-25 9
16 Парма 11 2 2 7 9-17 8
17 Сассуоло 11 2 2 7 16-29 8
18 Монца 11 2 1 8 17-25 7
19 Венеция 11 2 0 9 8-21 6
20 Удинезе 11 1 2 8 12-25 5

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