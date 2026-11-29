Боссы мадридского "Реала" всерьёз обеспокоены тем, что команда раз за разом пропускает голы на старте матчей, передают Vesti.kz.

По информации The Touchline, руководство "сливочных" рассматривает вариант с привлечением внешних консультантов для помощи главному тренеру Жозе Моуринью в устранении этой игровой проблемы.

В клубе считают, что команда не может в каждом матче полагаться исключительно на волевые камбэки - даже во встречах против таких соперников, как "Алавес" в чемпионате Испании.

Напомним, в 14-м туре Ла Лиги мадридцы сенсационно уступили на своём поле "Алавесу" (1:2), прервав 10-матчевую победную серию во всех турнирах.

"Реал" после этого фиаско с 33 очками занимает третье место в турнирной таблице, тогда как "Алавес" располагается на восьмой строчке с 19 очками.

В следующем туре "Алавес" примет на своём поле "Эспаньол" (4 декабря), а "Реал" встретится на выезде с "Атлетиком" (6 декабря). Перед этим, 2 декабря, мадридцы сыграют в гостях с "Реалом Сосьедад" в рамках перенесённого матча 23-го тура.