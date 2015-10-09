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В "Реале" ответили, заслуживает ли 17-летний талант "Барселоны" "Золотого мяча"

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В "Реале" ответили, заслуживает ли 17-летний талант "Барселоны" "Золотого мяча" ©instagram.com/ballondorofficial/

Защитник мадридского "Реала" и сборной Испании Дин Хейсен высказался о шансах своего партнера по национальной команде Ламина Ямаля в споре за "Золотой мяч", передают Vesti.kz.

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Защитник мадридского "Реала" и сборной Испании Дин Хейсен высказался о шансах своего партнера по национальной команде Ламина Ямаля в споре за "Золотой мяч", передают Vesti.kz.

17-летний вингер "Барселоны" оформил дубль в победном полуфинале Лиги наций против Франции (5:4).

"Ямаль и "Золотой мяч"? Не знаю, не могу сказать, что произойдет, но очевидно одно: он великолепный футболист и просто хороший парень", – приводит Mundo Deportivo слова Хейсена.

Ранее сам Ямаль назвал своего главного конкурента за "Золотой мяч".

В прошлом году "Золотой мяч" получил полузащитник сборной Испании и английского "Манчестер Сити" Родри.

В этом году церемония вручения самой престижной индивидуальной награды в мире футбола пройдет 22 сентября в легендарном Театре Шатле в Париже (Франция).

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