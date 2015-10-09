В "Реале" нашли идеального партнёра для Винисиуса. И это не Мбаппе

В мадридском "Реале" считают, что ярче всего Винисиус Жуниор играет именно тогда, когда на его фланге действует Ферлан Менди, передают Vesti.kz.

По данным Defensa Central, тренерский штаб мадридского клуба отмечает, что именно защитник создает условия, в которых бразилец раскрывается максимально.

Менди почти не подключается к атакам, не тянет на себя лишних защитников и позволяет Винисиусу полностью контролировать левую бровку. Кроме того, француз надежно ведет борьбу один в один и не требует постоянной страховки, что освобождает вингера от лишней оборонительной работы.

При этом Хаби Алонсо чаще делает ставку на более атакующих защитников – Альваро Каррераса и Франа Гарсию. Они активно участвуют в атаках, что требует от Винисиуса перестроиться под новый стиль игры.

В клубе уверены, что возвращение бразильца к лучшей форме – вопрос времени. Например, в матче с "Олимпиакосом" он отдал две голевые передачи Килиану Мбаппе и показал, что сочетание этой пары может стать ключевым оружием "Реала" в атаке.

Напомним, что Винисиус до сих пор не согласовал новое соглашение с клубом на фоне напряженных отношений с Хаби Алонсо, и ситуация уже привлекла внимание нескольких европейских грандов.