Мбаппе неожиданно раскрыл, кто действительно тащит "Реал"

Килиан Мбаппе, ставший главным героем победы "Реала" над "Олимпиакосом" (4:3), после матча сделал громкое заявление о роли Винисиуса Жуниора в команде, передают Vesti.kz.
Француз оформил покер, а Винисиус отметился двумя точными передачами – и именно его Мбаппе выделил как ключевую фигуру мадридского клуба.
"Для меня большая честь играть с футболистом такого уровня, как он. В карьере мне посчастливилось играть со многими высококлассными нападающими.
Я очень рад играть с ним: мало кто понимает футбол так же, как он, и он действительно способен изменить ход игры. Мы должны давать ему пространство для самовыражения – он фундаментальный игрок для команды.
В последних трех матчах я не делал разницы и не помогал команде должным образом, поэтому было важно двигаться вперед и проявлять эффективность, помогая команде не только статистически, но и в плане вклада в игру", – цитируют слова Мбаппе RMC Sport.
На фоне разговоров о напряженных отношениях между двумя суперзвездами такие слова Мбаппе стали настоящим сигналом, что в раздевалке "Реала" все еще есть тот самый тандем, на который рассчитывает клуб.
Хаби Алонсо рассказал, почему Мбаппе незаменим в "Реале"
Напомним, что Винисиус стремится к статусу новой суперзвезды "Реала" и добивается контракта уровня Роналду.
