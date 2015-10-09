Мбаппе неожиданно раскрыл, кто действительно тащит "Реал"

Килиан Мбаппе, ставший главным героем победы "Реала" над "Олимпиакосом" (4:3), после матча сделал громкое заявление о роли Винисиуса Жуниора в команде, передают Vesti.kz.

Француз оформил покер, а Винисиус отметился двумя точными передачами – и именно его Мбаппе выделил как ключевую фигуру мадридского клуба.

"Для меня большая честь играть с футболистом такого уровня, как он. В карьере мне посчастливилось играть со многими высококлассными нападающими.

Я очень рад играть с ним: мало кто понимает футбол так же, как он, и он действительно способен изменить ход игры. Мы должны давать ему пространство для самовыражения – он фундаментальный игрок для команды.

В последних трех матчах я не делал разницы и не помогал команде должным образом, поэтому было важно двигаться вперед и проявлять эффективность, помогая команде не только статистически, но и в плане вклада в игру", – цитируют слова Мбаппе RMC Sport.