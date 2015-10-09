Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Испания
Винисиус намерен стать следующим Роналду и требует контракт суперзвезды

Переговоры по новому контракту Винисиуса Жуниора приостановлены из-за завышенных финансовых требований бразильца, передают Vesti.kz

Форвард настаивает на зарплате около 30 миллионов евро в год, то есть на уровне, который когда-то получал Криштиану Роналду.

Как пишет Don Balon, Флорентино Перес категорически отказался идти на такие условия, считая их "вне рынка" даже для игрока статуса Винисиуса. В клубе опасаются, что подобный контракт нарушит зарплатную структуру в раздевалке.

Если стороны не придут к соглашению в ближайшие месяцы, "Реал" будет вынужден рассматривать продажу в 2026 году, чтобы не допустить ухода игрока бесплатно в 2027-м, когда истекает его нынешний договор.

Ситуацию дополнительно осложняют напряженные отношения Винисиуса с главным тренером Хаби Алонсо, из-за которых форвард уже несколько раз оказывался вне стартового состава. 

Отметим, что Роналду прекрасно знает, что такое "Реал": именно в Мадриде он провел свои лучшие годы. В период с 2009 по 2018 год португалец стал главной звездой клуба, выиграв четыре Лиги чемпионов, два титула Примеры, два Кубка Испании, три клубных чемпионата мира и получив четыре "Золотых мяча".

Напомним, что если форвард действительно покинет Мадрид, в гонку за его подписание немедленно войдет еще один серьезный претендент.

