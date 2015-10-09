Гюлер вытесняет Беллингема? Алонсо сделал выбор

В "Реале" назревают новые изменения. Главный тренер Хаби Алонсо переключил внимание на Джуда Беллингема, который заметно сдал в последние недели, передают Vesti.kz.

Алонсо хочет вернуть Беллингема к идеальной форме

По данным Defensa Central, Алонсо считает, что полузащита потеряла динамику именно из-за снижения влияния англичанина.

После летней операции Беллингему удалось выйти на высокий уровень – он был ключевым в победах над "Ювентусом", "Барселоной" и "Валенсией", забивая в каждом из матчей.Но в недавнем провальном отрезке "Реала" его игра стала менее острой.

Гюлер выигрывает конкуренцию, и это тревожный сигнал

В матче против "Олимпиакоса" Алонсо неожиданно доверил старт Арде Гюлеру. Первые минуты турецкому таланту давались тяжело, но он быстро прочитал темп игры, начал ускорять атаки и снабжать Килиана Мбаппе и Винисиуса Жуниора передачами в свободные зоны – именно это перевернуло ход встречи.

Когда же Гюлер был заменен на Беллингема, игра "Реала" стала вязкой, а темп – падать. Англичанин не сумел дать тот же импульс, из-за чего матч вышел из-под контроля.

В ближайшие недели, как пишет источник, Алонсо намерен работать индивидуально с Беллингемом, чтобы вернуть ему роль лидера полузащиты и восстановить баланс в игре команды.

