Фаворит Переса больше не выйдет на поле при Алонсо: что случилось в "Реале"?

Главный тренер "Реала" Хаби Алонсо окончательно отказался от услуг нападающего Эндрика Фелипе, передают Vesti.kz.

Один жест стоил форварду доверия Алонсо

По информации Don Balon, причиной стали постоянные нарушения дисциплины. За весь сезон бразилец провел на поле всего около 12 минут, потерял доверие тренера и практически перестал рассматриваться как вариант для ротации.

Хотя сам игрок надеялся получить шанс и до зимы еще помочь команде, это стало невозможным.

Переломный момент произошел несколько недель назад. Тогда Эндрик уже готовился выйти на замену, разминаясь у боковой линии, но Алонсо в последний момент предпочел другого игрока — и лимит замен был исчерпан.

Разозленный бразилец демонстративно швырнул бутылку с водой о землю, что не осталось незамеченным.

Алонсо требует немедленного ухода форварда

Наставник убежден, что поведение нападающего негативно воздействует на атмосферу в раздевалке, и попросил руководство ускорить его трансфер. Зимой Эндрик, как ожидается, перейдет в "Лион", где надеется наконец получать регулярную практику.

В клубе признают, что проект с бразильцем не оправдал ожиданий, несмотря на то что когда-то его считали одним из юных фаворитов Флорентино Переса.

Напомним, что если "Реал" все-таки решится расстаться с Хаби Алонсо, клуб готов пригласить Зинедина Зидана на пост главного тренера. Однако француз согласится на возвращение только при соблюдении одного его принципиального условия.