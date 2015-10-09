Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Испания
МЮ связался с Винисиусом: на форварда претендует ещё один клуб

"Манчестер Юнайтед" связался с представителями бразильского форварда Винисиуса Жуниора из "Реала", передают Vesti.kz со ссылкой на Caught Offside.

Если игрок уйдёт из мадридского клуба, в борьбу за него может включиться и "Манчестер Сити".

Причины возможного ухода

У Винисиуса контракт до 2027 года, но сложности с тренером Хаби Алонсо и некоторыми игроками команды создают напряжённость. Некоторые источники также отмечают, что бразилец хочет крупное повышение зарплаты, чтобы остаться в клубе.

Интерес других клубов

Винисиус стал бы ярким усилением для "Юнайтед" и других топ-клубов Премьер‑лиги и Европы. "Реал" будет стараться удержать игрока, так как его уход ослабил бы команду и усилил бы конкурентов.

Что дальше?

Сейчас слишком рано говорить о реальной сделке, но ситуация остаётся интригующей. Фанаты обсуждают будущее Винисиуса, рыночная стоимость которого оценивается в 150 миллионов евро.

