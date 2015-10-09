Хаби Алонсо рассказал, почему Мбаппе незаменим в "Реале"

Главный тренер мадридского "Реала" Хаби Алонсо подчеркнул особую роль Килиана Мбаппе в игре команды, сообщают Vesti.kz.

Поводом для разговора стал недавний матч общего этапа Лиги чемпионов против "Олимпиакоса" (4:3), в котором французский форвард сотворил покер и фактически в одиночку решил судьбу встречи.

"Мне нравится то, что Килиан делает для команды. Это не только забитые мячи. Его личность, влияние на одноклубников, каждая мелочь. Этот футболист очень важен для "Реала", - передает слова испанского специалиста ESPN.

В текущей кампании-2025/26 Мбаппе уже успел провести 21 матч за "сливочных", забив 23 гола и добавив к ним три результативные передачи.

Контракт звёздного нападающего с "Реалом" рассчитан до лета 2029 года, а его рыночная стоимость оценивается в 180 миллионов евро.