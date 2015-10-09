Мбаппе рассказал о травле в матче Лиги чемпионов с покером

Форвард мадридского "Реала" Килиан Мбаппе признался, что во время разминки перед матчем пятого тура общего этапа Лиги чемпионов против "Олимпиакоса" столкнулся с издевательствами со стороны греческих болельщиков.

"О, да, да, да, было такое, прямо во время разминки! Они что-то говорили по-французски, но, знаете, на очень плохом французском. Акцент ужасный! Такова жизнь, что сделаешь. Ничего страшного, я был сосредоточен на своей команде, на том, чтобы помочь "Реалу" выиграть", — приводит слова Мбаппе RMC Sport.

Встреча, состоявшаяся 26 ноября на стадионе имени Георгиоса Караискакиса, завершилась боевой победой "сливочных" — 4:3. Мбаппе в этой игре оформил покер

Благодаря этому французский форвард установил абсолютный рекорд Лиги чемпионов по по числу хет-триков в гостевых матчах — теперь у него их четыре.