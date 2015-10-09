У "Реала" захотели забрать звезду за 200 миллионов перед матчем с "Кайратом"

Мадридский "Реал" получил предложение в размере 200 миллионов евро за бразильского вингера Винисиуса Жуниора, передают Vesti.kz.

В Саудовской Аравии снова заинтересованы в покупке Винисиуса

По информации Fichajes, интерес к бразильцу проявляет "Аль-Хиляль", который готов сделать его не только главной звездой атаки, но и глобальным послом саудовского чемпионата.

Контракт форварда с "Реалом" рассчитан до 2027 года, а сумма отступных составляет миллиард евро. Однако руководство мадридцев всерьёз задумалось о сделке — рекордная сумма может позволить клубу сбалансировать бюджет и укрепить проблемные позиции в составе.

На кону - рекордная сумма трансфера

По данным источника, в Саудовской Аравии уже разработали финансовый и маркетинговый проект с Винисиусом в главной роли. В то же время в "Реале" не исключают, что предложение может быть увеличено до 300–350 миллионов евро.

При этом сам футболист сохраняет осторожность: статус глобальной звезды в новой лиге привлекателен, но и перспектива продолжить выступления за "Реал", где строится очередной проект для побед, также остаётся весомым фактором.

