Мадридский "Реал" взял первый трофей в сезоне: разгромил каталонскую "Барселону" в матче за Суперкубок Испании, а главным героем эль-класико стал нападающий "сливочных" Винисиус Жуниор. Бразилец оформил хет-трик за тайм, поиздевался над соперником и установил уникальные достижения. Подробнее - в материале Vesti.kz.

Матч прошел на стадионе "Аль-Авваль Парк" в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершился со счетом 4:1 в пользу "Реала". Винисиусу понадобилось 39 минут для того, чтобы забить три гола в ворота каталонцев. Таким образом, он оформил самый быстрый хет-трик в эль-класико в 21-м веке.

Винисиус стал первым игроком после легенды "Реала" Карима Бензема, кто оформил хет-трик в эль-класико. Француз делал это в матче Кубка Испании (5 апреля 2023 года). Тогда Бензема потребовалось 30 минут на то, чтобы забить три мяча, а "королевский клуб" выиграл тот матч со счетом 4:0.

Также Винисиус стал первым футболистом в этом веке, забившим два мяча в первые 10 минут матча во всех турнирах.

Отметим, что свой первый гол, забитый уже на 7-й минуте игры, Жуниор отпраздновал в стиле легенды "Реала" Криштиану Роналду, повторив его знаменитую позу и прыжок с криком Siu.

Третий гол Винисиус отметил также в стиле португальца.

"Я отпраздновал гол в стиле Siu в честь Роналду. Он мой кумир. Я очень доволен этой командой, мы делаем особенные вещи в "Реале", и саудовцы всегда показывают мне свою любовь", - сказал Винисиус после игры.

Также звезда "Реала" отметился провокационными действиями.

Инцидент случился на 71-й минуте, когда защитник "Барселоны" Рональд Араухо получил вторую желтую карточку после фола на Винисиусе и покинул поле. После этого бразилец жестом показал игрокам "Барселоны, в том числе скамейке запасных каталонцев, счет в матче (4:1), после того, как каталонцы начали возмущаться из-за красной карточки Араухо.

"Мне очень грустно, потому что все хотят конфликтовать со мной, поскольку знают, что появятся в прессе. Я стараюсь сосредоточиться на игре, чтобы добиться успеха. Я не святой. Иногда я слишком много говорю или веду мяч, чего не следует делать, но я здесь, чтобы совершенствоваться. Анчелотти и мои товарищи по команде учат меня", - приводит слова Винисиуса Ok Diario.

Добавим, что для бразильца это второй хет-трик в карьере. Винисиус - лишь пятый игрок в истории, оформивший хет-трик в класико за первый тайм. Всего у Жуниора шесть мячей в 16 эль-класико.

Криштиану Роналду установил мировой рекорд и вошел в историю

Напомним, Роналду играл за "Реал" с 2009 по 2018 год, выиграл два чемпионата, два Кубка и два Суперкубка Испании, четыре Лиги чемпионов, два Суперкубка УЕФА и три клубных чемпионата мира, а также стал лучшим бомбардиром в истории клуба (450 голов в 438 матчах).

Сейчас португалец играет за саудовский "Аль-Наср". В 2023 году Криштиану стал лучшим бомбардиром мира, забив 54 гола за клуб и сборную.