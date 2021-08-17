"Реал" захотел вернуть Роналду

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти выразил желание вернуть в мадридский клуб Криштиану Роналду, ныне выступающего за туринский "Ювентус", сообщает Marca.

По информации источника, Анчелотти уже инициировал контакты с окружением Роналду для обсуждения возможного перехода 36-летнего португальца. Возвращение Роналду также поддерживает большая часть игроков "Реала".

Однако президент "галактикос" Флорентино Перес отдает предпочтение трансферу Килиана Мбаппе из "Пари Сен-Жермена". Если осуществить переход молодого француза не получится, тогда, вероятно, Перес рассмотрит вариант возвращения Роналду.

Напомним, Анчелотти и Роналду уже пересекались в "Реале". Во времена совместной работы они выиграли Лигу чемпионов в сезоне-2013/14.

ПСЖ после трансфера Месси решил подписать Роналду

Ранее сообщалось, что Жорже Мендеш, агент Роналду, предложил услуги своего клиента английскому "Манчестер Сити". При этом "Ювентус" готов расстаться с португальцем за 30 миллионов евро. Основной проблемой называет отсутствие предложений по Роналду.

Роналду перешел в "Ювентус" в 2018 году после десяти сезонов в "Реале". Его контракт с итальянским клубом рассчитан до конца июня 2022 года. В минувшем сезоне пятикратный обладатель "Золотого мяча" забил 36 голов в 44 матчах за туринскую команду.

Роналду выбрал клуб для завершения карьеры

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!