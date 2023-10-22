"Реал" захотел подписать защитника "Баварии": известна сумма трансфера

"Реал" нацелился на канадского защитника "Баварии" Альфонсо Дэвиса. Испанский клуб рассчитывает его подписать либо зимой, либо летом, сообщают Vesti.kz.

По информации немецких СМИ, "сливочные" предлагают за трансфер Дэвиса 40 миллионов евро, но мюнхенцы готовы продать своего игрока не менее чем за 50 миллионов евро. Хотя портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 70 миллионов евро.

Отмечается, что "Реал" в следующем году хочет собрать звездную команду, чтобы регулярно выигрывать Лигу чемпионов. Летом 2024-го в стан мадридского клуба должен перейти нападающий "Пари Сен-Жермена" Килиан Мбаппе.

Контракт 22-летнего Дэвиса с "Баварией" истекает 30 июня 2025 года. За нее он выступает с 2019 года, в его карьере также был "Ванкувер Уайткэпс". В сборную Канады начал привлекаться шесть лет назад.