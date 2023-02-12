"Реал" забил пять голов и выиграл клубный чемпионат мира

Мадридский "Реал" обыграл саудовский "Аль-Хиляль" в финале клубного чемпионата мира по футболу в Марокко, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Рабате и завершилась со счетом 5:3. В составе победителей дубли оформили Винисиус Жуниор (13-я минута, 69-я) и Федерико Вальверде (18-я, 58-я), еще один гол в активе Карима Бензема (54-я). У проигравших два мяча забил Лусиано Вьетто (63-я, 79-я), а также отличился Мусса Марега (26-я).

Таким образом "Реал" в пятый раз выиграл клубный чемпионат мира, ранее "сливочные" побеждали в 2014, 2016, 2017 и 2018 годах.

В матче за третье место бразильский "Фламенго" оказался сильнее египетского "Аль-Ахли" - 4:2.

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