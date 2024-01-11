"Реал" вышел в финал Суперкубка Испании, обыграв "Атлетико" в матче с восемью голами

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Сегодня 07:15
©ФК "Реал" Мадрид

Мадридский "Реал" в драматичном матче обыграл "Атлетико" и вышел в финал розыгрыша Суперкубка Испании по футболу, сообщают Vesti.kz.

Полуфинальная встреча, которая прошла в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), закончилась со счетом 5:3 (3:3 - основное время). В составе "сливочных" мячи забили Антонио Рюдигер (19-я минута), который на 78-й минуте также поразил свои ворота, Ферлан Менди (29-я), Дани Карвахаль (84-я) и Браим Диас (120-я). У "матрасников" отличились Марио Эрмосо (6-я) и Антуан Гризманн (37-я), их одноклубник Стефан Савич (115-я) отметился автоголом.

Таким образом, "Реал" одержал шестую победу подряд. Поражений у мадридцев нет с сентября – 20 игр. За это время подопечные Карло Анчелотти одержали 17 побед и трижды сыграли вничью.

"Реал" вышел в финал Суперкубка в третий раз подряд. В 2023 году он уступил в решающем матче "Барселоне", в 2022-м – обыграл "Атлетик".

Во втором полуфинале встретятся "Барселона" и "Осасуна". Финал состоится 14 января.

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