"Реал" выиграл Суперкубок Испании, а Модрич установил рекорд

Мадридский "Реал" стал обладателем Суперкубка Испании, переиграв в финале "Атлетик" из Бильбао, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Эр-Рияде и завершилась со счетом 2:0 в пользу королевского клуба. Отличились Лука Модрич (38-я минута) и Карим Бензема (52-я, с пенальти). При этом у мадридцев на 87-й минуте был удален с поля Эдер Милитао, а Рауль Гарсия не смог реализовать пенальти - выручил Тибо Куртуа.

В то же время Модрич стал самым возрастным автором гола в истории турнира - забил в 36 лет и 129 дней.