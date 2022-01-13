"Реал" выиграл у "Барселоны" первое эль-класико в 2022 году и вышел в финал Суперкубка Испании

"Реал" обыграл "Барселону" в полуфинале Суперкубка Испании по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Эр-Рияде и завершилась со счетом 3:2 в пользу мадридского клуба. В основное время команды не смогли выявить сильнейшего, а в овертайме удача сопутствовала "Реалу".

У победителей отличились Винисиус Жуниор (25-я минута), Карим Бензема (72-я) и Федерико Вальверде (98-я). У каталонцев голы забивали Люк де Йонг (41-я) и Ансу Фати (84-я).

Таким образом, "Реал" в решающем матче встретится с сильнейшим в паре "Атлетико" - "Атлетик", вторая полуфинальная игра состоится 14 января.

Добавим, что для Хави Эрнандеса это эль-класико было первым в качестве главного тренера "Барселоны".