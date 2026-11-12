"Реал" установил дорогостоящий ценник за своего форварда

Будущее нападающего сборной Бразилии Эндрика Фелипе в мадридском "Реале" остаётся неопределённым. 20-летний футболист планирует определиться со своим дальнейшим продолжением карьеры в декабре, передают Vesti.kz.

Моуринью хочет сохранить Эндрика

По информации инсайдера Марио Кортеганы, руководство "Реала" заинтересовано в том, чтобы 20-летний форвард остался в команде. Такую же позицию занимает главный тренер мадридцев Жозе Моуринью.

При этом полноценный трансфер бразильца обойдётся потенциальному покупателю более чем в 60 миллионов евро. Кортегана также опроверг сведения об интересе к футболисту со стороны английского "Арсенала" и португальского "Спортинга". По его данным, возможность подписания Эндрика рассматривают итальянские "Рома" и "Милан".

Эндрик Фелипе Фото: Depositphotos/mrogowski_photography

Эндрик редко выходит на поле

В нынешнем сезоне бразилец провёл за "Реал" всего 141 минуту, отметившись одним забитым мячом и одной результативной передачей.

Эндрик присоединился к мадридскому клубу в 2024 году после перехода из "Палмейраса". За его трансфер испанцы заплатили 47,5 миллиона евро. Действующее соглашение нападающего со "сливочными" рассчитано до 2030 года.

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