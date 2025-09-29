"Реал" установил антирекорд XXI века перед матчем с "Кайратом": причем тут Модрич?

С уходом Луки Модрича мадридский "Реал" впервые в XXI веке остался без обладателей "Золотого мяча" в составе, сообщают Vesti.kz.

40-летний хорват этим летом перебрался в "Милан", завершив целую эпоху в истории клуба.

На протяжении двух десятилетий "сливочные" почти всегда имели в рядах звёзд, получавших главный индивидуальный трофей в футболе.

За них играли такие легенды, как Луиш Фигу, Зинедин Зидан, Роналдо, Майкл Оуэн, Фабио Каннаваро, Кака, Криштиану Роналду, Лука Модрич и Карим Бензема.

В нынешнем году на награду от "Реала" претендовали Килиан Мбаппе и Джуд Беллингем, но оба остались без победы. Мбаппе занял лишь седьмое место, а Беллингем — 23-е. Трофей же ушёл в руки французу Усману Дембеле, выступающему за ПСЖ.

Напомним, завтра, 30 сентября, "Реал" сыграет в Алматы с "Кайратом" в матче общего этапа Лиги чемпионов.