"Реал" убрал из состава Мбаппе и Винисиуса. Подробности

Стал известен состав "Реала" на матч 1/16 финала Кубка Испании против "Депортиво Минера", сообщают Vesti.kz. Встреча на поле "Депортиво" начнется в 23:00 по казахстанскому времени.

В стартовом составе "Реала" выйдут следующие игроки: Лунин, Лоренсо, Асенсио, Агуадо, Гарсия, Вальверде, Модрич, Камавинга, Браим, Гюлер, Эндрик.

Среди запасных оказались Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор и Джуд Беллингем.

Отметим, что по регламенту, каждый клуб, должен выставлять на матч как минимум семь игроков первой команды.