Мадридский "Реал" одержал волевую победу над "Сельтой" в 13-м туре испанской Ла Лиги, передают Vesti.kz.

Матч прошёл в Мадриде и завершился со счётом 2:1.

Первыми вперёд вышли гости после гола Пабло Дурана на 6-й минуте. Хозяева могли отыграться на 38-й, но Килиан Мбаппе не реализовал пенальти. Тем не менее во втором тайме "сливочные" забили дважды и сотворили камбэк, лишив соперника сенсации. Точными ударами отметились Джуд Беллингем и Карлос Эспи на 66-й и 85-й минутах соответственно.

Благодаря этому успеху "Реал" набрал 33 очка и продолжает занимать второе место в турнирной таблице. "Сельта" располагается на 13-й строчке с 13 очками.

В следующем туре "Реал" примет "Алавес" (28 ноября), а "Сельта" сыграет дома с "Вильярреалом" (29 ноября).