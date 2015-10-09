Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Испания
Сегодня 14:30
 

"Реал" сообщил игроку, что Хаби Алонсо не хочет его видеть в команде

  Комментарии

"Реал" сообщил игроку, что Хаби Алонсо не хочет его видеть в команде

"Реал" официально сообщил Давиду Алабе, что он не входит в планы команды на ближайшее будущее, передают Vesti.kz.

"Реал" официально сообщил Давиду Алабе, что он не входит в планы команды на ближайшее будущее, передают Vesti.kz.

По информации Don Balon, руководство и главный тренер Хаби Алонсо дали понять австрийскому защитнику, что его эпоха как ключевого игрока завершена, и в следующем сезоне ему придётся искать новый клуб, если он хочет получать регулярное игровое время.

Путь Алабы в "Реале"

Алаба пришёл в "Реал" летом 2021 года из "Баварии" в статусе свободного агента, будучи уже состоявшейся звездой. На тот момент в клубе рассчитывали на его универсальность, лидерские качества и опыт для укрепления обороны после ухода ветеранов.


Спад формы и травмы

Однако нынешний сезон показал спад в его игре: травмы и снижение результативности превратили Алабу из ротационного игрока элитного уровня в одно из разочарований последних лет. Статистика выигранных единоборств, сыгранных минут и влияния на ключевые моменты упала по сравнению с предыдущими сезонами.


Молодая альтернатива — Рауль Асенсио

Хаби Алонсо сделал ставку на молодого Рауля Асенсио, который принёс команде энергию и свежесть, а также лучше вписывается в модель игры с высоким прессингом. Асенсио не просто занимает место на поле — он задаёт темп и интенсивность, которых Алаба больше не способен поддерживать стабильно.

Контракт Алабы истекает в июне 2026 года, что позволит клубу организованно провести его уход. Уже рассматриваются варианты продолжения карьеры: Премьер-Лига, Серия А и МЛС, где опыт и универсальность австрийца будут востребованы.

