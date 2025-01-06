"Реал" собрался перехватить у "Манчестер Сити" защитника сборной Узбекистана

Защитник сборной Узбекистана и французского "Ланса" Абдукодир Хусанов заинтересовал еще одного европейского гранда, сообщают Vesti.kz.

По информации журналиста Санти Ауны, 20-летний Хусанов привлек внимание мадридского "Реала".

"Сливочные" хотят перехватить Хусанова у "Манчестер Сити", так, как очень заинтересованы в трансфере 20-летнего узбекского защитника.

Ранее сообщалось, что помимо "Манчестер Сити" на Абдукодира обратил взор ПСЖ и мадридский "Атлетико".

Хусанов оценивается в 12 миллионов евро. На его счету 18 проведенных матчей за сборную Узбекистана. Воспитанник "Бунедкора" также играл за белорусский "Энергетик-БГУ", откуда летом 2023-го, за 100 тысяч евро, перебрался в "Ланс".

Стоит как Роналду и на прицеле у грандов Европы: рассказ о таланте из Узбекистана