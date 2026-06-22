"Реал" решил заработать 100 миллионов на 21-летнем таланте

Мадридский "Реал" во главе с президентом клуба Флорентино Пересом планирует возвращение аргентинского полузащитника Нико Паса, выступающего за итальянский "Комо", передают Vesti.kz.

"Реал" намерен выкупить Паса

21-летний игрок является воспитанником "сливочных" и покинул клуб в 2024 году, перейдя в команду из Серии А всего за 6 миллионов евро. При этом, как сообщает Fichajes, у "Реала" осталось право приоритетного выкупа футболиста за 9 миллионов евро.

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"Королевский клуб" намерен воспользоваться этой опцией, однако надолго в столице Испании хавбек не задержится. План Переса, согласно данным источника, состоит в том, чтобы заработать на молодом таланте.

На данный момент портал Transfermarkt оценивает аргентинца в 80 миллионов евро. При этом "сливочные" рассчитывают на продажу около 100 миллионов евро. Таким образом, чистая прибыль может составить около 90 миллионов евро.

Фото: Depositphotos/m.iacobucci.tiscali.it

Статистика и перспективы Паса

В минувшем сезоне Пас провёл 40 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал восемь результативных передач.

За развитием 21-летнего аргентинца внимательно следят ведущие клубы Европы. Особый интерес к нему проявляют представители английской премьер-лиги (АПЛ), а также команды из Германии и Италии.

Отмечается, что сам футболист предпочёл бы остаться ещё на один сезон в "Комо". В таком случае, сумма обратного выкупа для "Реала" возрастёт до 10 миллионов евро.

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