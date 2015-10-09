Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Испания
Сегодня 20:10
 

"Реал" решил выставить на продажу звезду за 150 миллионов

  Комментарии

©ФК "Реал" Мадрид

Мадридский "Реал" выдвинул ультиматум нападающему команды Винисиусу Жуниору по поводу продления контракта, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Madrid Zone.

Руководство "сливочных" сообщило бразильцу и его представителю, что больше не будут улучшать условия по новому контракту. Либо бразилец подпишет соглашение, которое ему предлагалось ранее, либо его выставят на продажу летом 2026-го.

Ранее сообщалось, что Винисиус хочет зарабатывать в "Реале" столько же, сколько Килиан Мбаппе, однако руководство "сливочных" не готово удовлетворить такой запрос. 


В нынешнем сезоне бразильский нападающий провёл 28 матчей на клубном уровне, забил шесть голов и сделал восемь результативных передач.

Действующий контракт Винисиуса с "Реалом" рассчитан до конца июня 2027 года.  Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Винисиуса в 150 миллионов евро.

