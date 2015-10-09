"Реал" решил выставить на продажу звезду за 150 миллионов

Мадридский "Реал" выдвинул ультиматум нападающему команды Винисиусу Жуниору по поводу продления контракта, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Madrid Zone.

Руководство "сливочных" сообщило бразильцу и его представителю, что больше не будут улучшать условия по новому контракту. Либо бразилец подпишет соглашение, которое ему предлагалось ранее, либо его выставят на продажу летом 2026-го.

Ранее сообщалось, что Винисиус хочет зарабатывать в "Реале" столько же, сколько Килиан Мбаппе, однако руководство "сливочных" не готово удовлетворить такой запрос.

В нынешнем сезоне бразильский нападающий провёл 28 матчей на клубном уровне, забил шесть голов и сделал восемь результативных передач.

Действующий контракт Винисиуса с "Реалом" рассчитан до конца июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Винисиуса в 150 миллионов евро.

