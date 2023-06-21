"Реал" решил судьбу Тони Крооса

Мадридский "Реал" на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с немецким полузащитником Тони Кроосом. Новое соглашение сторон рассчитано до 30 июня 2024 года, сообщают Vesti.kz.

Кроос перешел в "Реал" в 2014 году и выиграл с клубом 20 трофеев: четыре Лиги чемпионов, пять клубных чемпионатов мира, четыре Суперкубка Европы, по три Ла Лиги и Суперкубка Испании, а также Кубок страны.

В минувшем сезоне 33-летний Кроос принял участие в 52 матчах за "Реал" во всех турнирах, в которых забил два гола и сделал шесть результативных передач.

Жалгас Жумаглов: новый контракт с UFC, бой со СЛОМАННОЙ ногой, почему Алмабаеву и Максуму легче