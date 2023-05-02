"Реал" решил судьбу победителя Лиги чемпионов

Правый защитник "Реала" Альваро Одриосола может покинуть мадридский клуб по окончании сезона, сообщают Vesti.kz. Руководство "королевского клуба" не будет против ухода 27-летнего испанца.

По информации AS, сам игрок также заинтересован в смене клуба в связи с недостаточным количеством игрового времени. Однако боссы мадридцев не намерены отпускать своего защитника бесплатно и хотят выручить от его продажи не менее пяти миллионов евро.

В услугах Одриосолы заинтересован "Реал Сосьедад". Защитник является воспитанником этого клуба и выступал за команду на взрослом уровне в сезоне-2017/18.

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В этом году Одриосола провел всего пять матчей в составе "Реала" во всех турнирах (два в Ла Лиге). Результативными действиями в этих играх он не отметился.

Действующий контракт Одриосолы с "Реалом" рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в пять миллионов евро.

При этом "Реал" покупал защитника за 30 миллионов евро в 2018 году. После этого он на правах аренды выступал за "Баварию" и "Фиорентину". В составе мюнхенского клуба он выиграл Лигу чемпионов.

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