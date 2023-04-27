"Реал" сделал необычное предложение Криштиану Роналду

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес предложил Криштиану Роналду работу в клубе, передают Vesti.kz.

По данным El Nacional, 38-летний Роналду не задержится надолго в Саудовской Аравии, где выступает за "Аль-Наср". Капитану сборной Португалии предложили вернуться в "Реал", но не в качестве игрока. Утверждается, что Перес предложил Роналду две должности на выбор - посла клуба и члена спортивной организации "Реала".

Издание отмечает, что уход Роналду по окончанию текущего сезона кажется маловероятным, так как он впечатлил менеджеров Саудовской профессиональной лиги, забив 11 голов в 14 играх за "Аль-Наср". Однако, как только пятикратный обладатель "Золотого мяча" повесит бутсы на гвоздь, его может ждать работа в "Реале".

Звездный португалец получает в "Аль-Насре" 200 миллионов евро в год. Его контракт истекает в 2024 году. Бывший тренер клуба Руди Гарсия ранее отмечал, что Роналду не планирует завершать карьеру в Саудовской Аравии и вернется в Европу.

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