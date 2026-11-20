Мадридский "Реал" намерен вернуть полузащитника Нико Паса из итальянского "Комо", воспользовавшись опцией обратного выкупа, передают Vesti.kz.

"Реал" решился на трансфер Паса

По информации COPE, за возвращение своего воспитанника "королевский клуб" готов заплатить 80 миллионов евро.

Руководство "сливочных" настроено активировать этот пункт соглашения в ближайшее летнее трансферное окно.

"Комо" потратил на таланта 66 миллионов

Напомним, минувшим летом "Комо" выкупил права на 22-летнего аргентинца у "Реала" за 60 миллионов евро. Ранее итальянская команда арендовала футболиста за шесть миллионов.

В нынешнем сезоне Пас демонстрирует высокую результативность: в 14 матчах Серии А и Лиги чемпионов он забил шесть голов и отдал восемь результативных передач.

Преемник Месси

Действующий контракт Паса "Комо" рассчитан до июня 2028 года.

22-летний полузащитник считается талантом поколения в "Реале", а в сборной Аргентины ему пророчат статус преемника Лионеля Месси - Пас должен получить 10-й игровой номер.



