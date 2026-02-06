"Реал" рассматривает известного тренера и может вызвать гнев фанатов "Барсы"

В "Реале" ведётся среднесрочное планирование. Хотя Альваро Арбелоа продолжает работать с командой и имеет внутреннюю поддержку, в Валдебебасе рассматривают возможность смены главного тренера, если проект потребует нового импульса, передают Vesti.kz со ссылкой на Don Balon.

Среди нескольких кандидатов выделяется имя Луиса Энрике, хотя эта идея кажется почти невероятной.

Энрике — профиль, который нравится "Реалу"

Сейчас Луис Энрике возглавляет "Пари Сен-Жермен" и может покинуть клуб по окончании сезона. В "Реале" ценят его способность управлять звёздной командой, соревновательный характер и опыт работы в клубах высокого уровня. Энрике выигрывал титулы, возглавлял сложные проекты и не боится принимать смелые решения.

Его футбол интенсивный, вертикальный и с контролем мяча — стиль, который может понравиться мадридским фанатам. Его прямолинейность и авторитет соответствуют требованиям клуба.

Эмоциональный удар для фанатов "Барселоны"

Для болельщиков "Барсы" Луис Энрике — это тренер трёхкратного чемпиона, наставник одного из лучших составов "сине-гранатовых" и любимая фигура фанатов. Видеть его на скамейке "Реала" будет трудно для многих — не из профессиональных соображений, а из-за символической значимости.

В каталонском клубе признают, что тренер всегда был профессионалом, но такой шаг стал бы окончательным разрывом с прошлым в "Барселоне". Пока речь идёт лишь о слухах — переговоров или решений не подтверждено.

Напомним, что Луис Энрике возглавлял "Барселону" с 2014 по 2017 год. Также он тренировал "Рому", "Сельту" и сборную Испании.