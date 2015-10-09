"Реал" провёл переговоры с тренером-победителем Лиги Европы

Стало известно о переговорах мадридского "Реала" с одним из кандидатов на пост главного тренера, передают Vesti.kz.

Как сообщает журналист Рамон Альварес де Мон, если "Реал" решит сменить тренера в конце сезона, Унаи Эмери из "Астон Виллы" будет лучшим кандидатом.

Отмечается, что несколько дней назад уже состоялись переговоры, целью которых было выяснить готовность специалиста к возможному назначению.

🚨Si el Real Madrid decidiese un cambio de entrenador a final de temporada, Unai Emery sería el mejor colocado.



Ya habido conversaciones hace días para conocer su disponibilidad. Más detalles en el canal. pic.twitter.com/fuUfENrfuC — Ramón Álvarez de Mon (@Ramon_AlvarezMM) January 29, 2026

При этом Де Мон подчеркнул, что, несмотря на имеющуюся у него информацию, он по-прежнему считает, что проблема клуба заключается не в тренере.

Напомним, 12 января текущего года "Реал" уволил Хаби Алонсо и до конца сезона назначил главным тренером Альваро Арбелоа.

Унаи Эмери возглавляет "Астон Виллу" с 2022 года. Ранее он работал в таких клубах, как "Вильярреал", "Арсенал", "Пари Сен-Жермен", "Севилья", "Спартак" (Москва), "Валенсия", "Альмерия" и "Лорка Депортива".

С "Севильей" Эмери трижды выигрывал Лигу Европы УЕФА, с ПСЖ — Лигу 1, Кубок Франции, Кубок французской лиги и Суперкубок страны, а с "Вильярреалом" — Лигу Европы УЕФА.

