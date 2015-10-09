Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Испания
Сегодня 19:07
 

"Реал" провёл переговоры с тренером-победителем Лиги Европы

  Комментарии

Поделиться
"Реал" провёл переговоры с тренером-победителем Лиги Европы ©ФК "Реал"

Стало известно о переговорах мадридского "Реала" с одним из кандидатов на пост главного тренера, передают Vesti.kz.

Поделиться

Стало известно о переговорах мадридского "Реала" с одним из кандидатов на пост главного тренера, передают Vesti.kz.

Как сообщает журналист Рамон Альварес де Мон, если "Реал" решит сменить тренера в конце сезона, Унаи Эмери из "Астон Виллы" будет лучшим кандидатом.

Отмечается, что несколько дней назад уже состоялись переговоры, целью которых было выяснить готовность специалиста к возможному назначению.

При этом Де Мон подчеркнул, что, несмотря на имеющуюся у него информацию, он по-прежнему считает, что проблема клуба заключается не в тренере.

Напомним, 12 января текущего года "Реал" уволил Хаби Алонсо и до конца сезона назначил главным тренером Альваро Арбелоа.

Унаи Эмери возглавляет "Астон Виллу" с 2022 года. Ранее он работал в таких клубах, как "Вильярреал", "Арсенал", "Пари Сен-Жермен", "Севилья", "Спартак" (Москва), "Валенсия", "Альмерия" и "Лорка Депортива".

С "Севильей" Эмери трижды выигрывал Лигу Европы УЕФА, с ПСЖ — Лигу 1, Кубок Франции, Кубок французской лиги и Суперкубок страны, а с "Вильярреалом" — Лигу Европы УЕФА.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 21 17 1 3 57-22 52
2 Реал М 21 16 3 2 45-17 51
3 Атлетико М 21 13 5 3 38-17 44
4 Вильярреал 20 13 2 5 37-21 41
5 Эспаньол 21 10 4 7 25-25 34
6 Бетис 21 8 8 5 34-27 32
7 Сельта 21 8 8 5 29-23 32
8 Реал Сосьедад 21 7 6 8 29-29 27
9 Жирона 21 6 7 8 21-35 25
10 Осасуна 21 7 4 10 24-25 25
11 Севилья 21 7 3 11 28-33 24
12 Атлетик 21 7 3 11 20-30 24
13 Эльче 21 5 9 7 29-29 24
14 Валенсия 21 5 8 8 22-33 23
15 Райо Вальекано 21 5 7 9 17-28 22
16 Хетафе 21 6 4 11 16-27 22
17 Алавес 21 6 4 11 18-26 22
18 Мальорка 21 5 6 10 24-33 21
19 Леванте 20 4 5 11 24-34 17
20 Реал Овьедо 21 2 7 12 11-34 13

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Лондон   •   Регулярный чемпионат, мужчины
31 января 22:30   •   не начат
Челси
Челси
(Лондон)
- : -
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
(Лондон)
Кто победит в основное время?
Челси
Ничья
Вест Хэм Юнайтед
Проголосовало 12 человек

Реклама

Живи спортом!