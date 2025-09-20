"Реал" продлил победную серию в Испании. Мадридцы - соперник "Кайрата" в ЛЧ

В матче 5-го тура испанской Примеры мадридский "Реал" на стадионе "Сантьяго Бернабеу" обыграл "Эспаньол" со счётом 2:0, передают Vesti.kz.

Счёт в игре на 22-й минуте открыл защитник "сливочных" Эдер Милитао, а вскоре после перерыва Килиан Мбаппе (47-я) закрепил преимущество хозяев.

После пяти туров "Реал" лидирует в чемпионате, набрав максимум — 15 очков. "Эспаньол" с 10 очками занимает третье место в таблице Ла Лиги.

Отметим, что 30 сентября "Реал" сыграет на выезде в Алматы против "Кайрата" в рамках второго тура общего этапа Лиги чемпионов.