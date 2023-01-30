"Реал" притормозили в центральном матче Ла Лиги

В испанской Ла Лиге состоялся центральный матч 19-го тура между мадридским "Реалом" и "Реалом Сосьедад", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу" и завершилась со счетом 0:0. Хотя игра получилась очень интересной и могла завершиться победой одной из команд. При этом надежно отыграл вратарь гостей Алекс Ремиро.

Как бы то ни было, после этой ничьей отставание "Реала" (42) от "Барселоны" (47) увеличилось до пяти очков, а команда Иманоля Альгуасиля с 39 очками идет на третьем месте в турнирной таблице.

В следующем туре, 5 февраля, мадридский "Реал" на выезде сыграет с "Мальоркой", а "Реал Сосьедад" дома примет "Вальядолид".

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