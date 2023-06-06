"Реал" принял решение о трансфере полузащитника за 60 миллионов евро

Новости спорта Футбол Испания
Сегодня 21:47
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"Реал" исключил полузащитника "Челси" Кая Хаверца из своего списка целей на летнее трансферное окно, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации от издания Marca клуб подтвердил, что немецкий игрок больше не рассматривается в качестве возможного приобретения мадридцев. Никаких попыток его приобретения не предпринималось. Единственным атакующим футболистом, на которого "Реал" в настоящее время рассчитывает, остается Гарри Кейн из "Тоттенхэма".

Сообщается, что 23-летний Хаверц в настоящее время обсуждает возможность продления контракта с "Челси".

В прошлом сезоне Хаверц провел 47 матчей за "Челси", в которых забил девять голов и отдал одну голевую передачу. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в 60 миллионов евро.

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Метки:
Реал Мадрид Челси Футбольные трансферы

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