"Реал" принял решение о трансфере полузащитника за 60 миллионов евро

"Реал" исключил полузащитника "Челси" Кая Хаверца из своего списка целей на летнее трансферное окно, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации от издания Marca клуб подтвердил, что немецкий игрок больше не рассматривается в качестве возможного приобретения мадридцев. Никаких попыток его приобретения не предпринималось. Единственным атакующим футболистом, на которого "Реал" в настоящее время рассчитывает, остается Гарри Кейн из "Тоттенхэма".

Сообщается, что 23-летний Хаверц в настоящее время обсуждает возможность продления контракта с "Челси".

В прошлом сезоне Хаверц провел 47 матчей за "Челси", в которых забил девять голов и отдал одну голевую передачу. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в 60 миллионов евро.