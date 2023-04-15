"Реал" принял решение по Модричу

"Реал" продлил контракт со своим лидером Лукой Модричем. Об этом сообщает известный инсайдер Николо Скира, передают Vesti.kz.

Отмечается, истекающее соглашение с хорватским футболистом этим летом будет продлено до лета 2024 года.

37-летний Модрич выступает за мадридскую команду с 2012 года. В нынешнем чемпионате Испании он провел 25 матчей, забил четыре гола и отдал три результативные передачи.

В его карьере также были английский "Тоттенхэм", хорватские "Интер" (Запрешич), "Динамо" (Загреб) и боснийский "Зриньски".

Ранее сообщалось, что Модрич может воссоединиться с Криштиану Роналду в саудовском клубе "Аль-Наср".

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