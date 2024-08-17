"Реал" принял решение по Мбаппе перед стартом Ла Лиги

"Реал" включил новичка Килиана Мбаппе в заявку на матч первого тура Ла Лиги сезона-2024/25, сообщают Vesti.kz.

В список Карло Анчелотти вошли 22 игрока, в то м числе и новичок команды Фелипе Эндрик, который как и Мбаппе присоединился к мадридцам этим летом.



Матч "Мальорка" - "Реал" пройдет в Пальма-де-Мальорке в ночь с 18 на 19 августа.

Напомним, недавно Мбаппе дебютировал за "Реал" в матче за Суперкубок УЕФА против "Аталанты", в котором испанский клуб одержал победу со счетом 2:0, а один из голов забил французский форвард.