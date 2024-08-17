"Реал" принял решение по Мбаппе перед стартом Ла Лиги

Новости спорта Футбол Испания
Вчера 17:51
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"Реал" включил новичка Килиана Мбаппе в заявку на матч первого тура Ла Лиги сезона-2024/25, сообщают Vesti.kz.

В список Карло Анчелотти вошли 22 игрока, в то м числе и новичок команды Фелипе Эндрик, который как и Мбаппе присоединился к мадридцам этим летом.
 
Матч "Мальорка" - "Реал" пройдет в Пальма-де-Мальорке в ночь с 18 на 19 августа.

Напомним, недавно Мбаппе дебютировал за "Реал" в матче за Суперкубок УЕФА против "Аталанты", в котором испанский клуб одержал победу со счетом 2:0, а один из голов забил французский форвард.

Метки:
Мбаппе Килиан Реал Мадрид Испания Футбол

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