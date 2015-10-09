"Реал" приглядел бразильского игрока: его оценили в 40 миллионов

"Реал" рассматривает возможность подписания центрального защитника Натана из "Бетиса" этим летом, передают Vesti.kz.

По данным Fichajes.net, 25-летний бразилец стал лидером обороны "Бетиса" и показывает высокий уровень игры в Ла Лиге, что привлекло внимание нескольких европейских клубов.

Натан отличается надёжностью в обороне, умением выигрывать воздушные дуэли и предугадывать действия соперника. С его помощью "Бетис" ведёт борьбу за место в Лиге чемпионов.

"Реал" видит в бразильце перспективное усиление обороны как на данный момент, так и на будущее. Ожидается, что стоимость защитника составит около 40 миллионов евро, что доступно для топ-клубов.

Лето станет ключевым для решения о трансфере: "Бетис" попытается удержать игрока, но интерес грандов остаётся высоким.

В карьере Натана также были "Наполи", "Ред Булл Брагантино" и "Фламенго".

