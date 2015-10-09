Испания
4 апреля 20:24
 

"Реал" приглядел бразильского игрока: его оценили в 40 миллионов

"Реал" приглядел бразильского игрока: его оценили в 40 миллионов

"Реал" рассматривает возможность подписания центрального защитника Натана из "Бетиса" этим летом, передают Vesti.kz.

"Реал" рассматривает возможность подписания центрального защитника Натана из "Бетиса" этим летом, передают Vesti.kz.

По данным Fichajes.net, 25-летний бразилец стал лидером обороны "Бетиса" и показывает высокий уровень игры в Ла Лиге, что привлекло внимание нескольких европейских клубов.

Натан отличается надёжностью в обороне, умением выигрывать воздушные дуэли и предугадывать действия соперника. С его помощью "Бетис" ведёт борьбу за место в Лиге чемпионов.

"Реал" видит в бразильце перспективное усиление обороны как на данный момент, так и на будущее. Ожидается, что стоимость защитника составит около 40 миллионов евро, что доступно для топ-клубов.

Лето станет ключевым для решения о трансфере: "Бетис" попытается удержать игрока, но интерес грандов остаётся высоким.

В карьере Натана также были "Наполи", "Ред Булл Брагантино" и "Фламенго".


Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 30 25 1 4 80-29 76
2 Реал М 30 22 3 5 64-28 69
3 Вильярреал 29 18 4 7 54-34 58
4 Атлетико М 30 17 6 7 50-30 57
5 Бетис 30 11 12 7 44-37 45
6 Сельта 30 11 11 8 44-37 44
7 Реал Сосьедад 30 11 8 11 46-45 41
8 Хетафе 30 12 5 13 27-31 41
9 Эспаньол 30 10 8 12 36-44 38
10 Атлетик 30 11 5 14 32-43 38
11 Осасуна 30 10 8 12 36-37 38
12 Валенсия 30 9 8 13 34-45 35
13 Райо Вальекано 30 8 11 11 29-35 35
14 Жирона 29 8 10 11 31-44 34
15 Алавес 30 8 8 14 32-43 32
16 Мальорка 30 8 7 15 36-48 31
17 Севилья 30 8 7 15 37-50 31
18 Эльче 30 6 11 13 38-47 29
19 Леванте 30 6 8 16 34-50 26
20 Реал Овьедо 30 5 9 16 21-48 24

Чемпионат Италии 2025/26   •   Италия, Неаполь   •   Регулярный чемпионат, мужчины
Сегодня 23:45   •   не начат
Наполи
Наполи
- : -
Милан
Милан
Кто победит в основное время?
Наполи
Ничья
Милан
Проголосовало 396 человек

