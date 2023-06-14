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Новости спорта Футбол Испания
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"Реал" представил новую форму на следующий сезон

"Реал" представил новую форму на следующий сезон
©realmadrid.com

Мадридский "Реал" и Adidas представили новую домашнюю форму для сезона-2023/2024. Этот комплект отражает единство клуба и его болельщиков на протяжении всей его 121-летней истории и поэтому включает в себя фразу "Hala Madrid!" на воротнике, сообщают Vesti.kz.

Традиционный белый цвет дополнен золотыми полосками Adidas на плечах, а V-образный вырез и детали рукавов сочетают темно-синий и золотой цвета.

Футболка изготовлена из переработанных материалов и оснащена технологией HEAT.RDY, которая регулирует температуру, чтобы игрокам было прохладно во время матчей.

В новой форме "Реал" сыграет во время предсезонных матчей в США.

©realmadrid.com

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Метки:
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