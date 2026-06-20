"Реал" повесил космический ценник на друга Мбаппе: его хотят гранды АПЛ

Полузащитник "Реала" Орельен Тчуамени может покинуть мадридский клуб в летнее трансферное окно, передают Vesti.kz.

По информации TEAMtalk, 26-летний француз знает, что ему не гарантировано место в команде после прихода в клуб Жозе Моуринью.

Отмечается, что интерес к футболисту проявляют два клуба английской премьер-лиги - "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль". Также за ситуацией следят "Арсенал" и "Челси", но их интерес менее выраженный.

Сам "Реал" готов рассмотреть вариант с продажей Тчуамени. Ожидается, что "сливочные" запросят за своего игрока около 100 миллионов евро. Вырученные средства клуб намерен профинансировать перестройку команды при Моуринью.

Тчуамени играет за "Реал" с 2022 года. В сезоне-2025/26 на его счету два гола и два ассиста в 49 матчах во всех турнирах. Контракт француза со "сливочными" истекает летом 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 70 миллионов евро.

В составе "королевского клуба" Тчуамени выиграл Ла Лигу, Лигу чемпионов, Кубок и Суперкубок Испании, а также Суперкубок УЕФА.

Сейчас Тчуамени в составе сборной Франции вместе с другом и партнёром Киллианом Мбаппе выступает на чемпионате мира-2026.



