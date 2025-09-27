"Реал" потерял капитана: он все равно не помог бы против "Кайрата"

Субботнее мадридское дерби обернулось для "Реала" не только разгромным поражением от "Атлетико" (2:5), но и серьёзной потерей. Во втором тайме поле покинул капитан команды Дани Карвахаль, сообщают Vesti.kz.

По информации The Athletic, у 33-летнего защитника проблемы с камбаловидной мышцей правой ноги. В воскресенье игрок пройдёт детальное медицинское обследование.

Для Хаби Алонсо эта ситуация может стать настоящим вызовом: всего полторы недели назад травму получил Трент Александер-Арнольд, и теперь оба правых защитника "сливочных" находятся в лазарете.

В случае необходимости Федерико Вальверде может закрыть эту позицию - опыт у уругвайца уже есть.

Отметим, что Карвахаль из-за дисквалификации не сможет принять участие в матче второго тура общего этапа Лиги чемпионов против "Кайрата". Игра пройдет в Алматы 30 сентября.