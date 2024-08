"Реал" потерял игрока за 180 миллионов: что об этом известно

Пресс-служба мадридского "Реала" сообщила, что английский полузащитник клуба Джуд Беллингем получил травму подошвенного фасциита правой ноги. При этом точные сроки восстановления футболиста не уточняются, передают Vesti.kz.

А вот по информации известного инсайдера Фабрицио Романо, Беллингем вернется на поле в конце сентября.

🚨⚪️ Jude Bellingham suffers plantar fasciitis injury in his right leg.



Real Madrid expect Bellingham to be back after the international break in late September. pic.twitter.com/rmv2mp045T