"Реал" понес потерю

Вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор получил травму подколенного сухожилия в гостевом матче с "Сельтой" (1:0) в рамках третьего тура Ла Лиги. Бразилец был заменен на 18-й минуте, сообщают Vesti.kz.

Главный тренер команды Карло Анчелотти тогда успокоил болельщиков, сказав, что это незначительная проблема.

Однако, по информации журналиста Эду Агирре, травма оказалась серьезнее, чем предполагалось изначально - у Винисиуса подозрение на разрыв мышцы, из-за чего он рискует пропустить от 4 до 6 недель.

Отметим, что после ухода из команды этим летом Марко Асенсио (в ПСЖ) и Карима Бензема (в "Аль-Иттихад") Винисиуса называют главной ударной силой "сливочных" в нынешнем сезоне.

23-летний бразилец выступает за "Реал" с 2018 года. До этого он был игроком "Фламенго". Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 150 миллионов евро.

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