"Реал" получит усиление перед Суперкубком Испании

Защитник мадридского "Реала" Давид Алаба вернулся в строй после серьезной травмы колена, сообщают Vesti.kz.

Австрийский защитник готов помочь команде в полуфинале Суперкубка Испании против "Мальорки".

32-летний австриец не выходил на поле с 17 декабря 2023 года, когда получил разрыв крестообразной связки. После перенесенных операций Алаба восстановился и попал в заявку на важный матч.

Встреча между "Реалом" и "Мальоркой" состоится 9 января.

Отметим, что в лазарете "сливочных" по-прежнему находятся защитники Дани Карвахаль и Элдер Милитао.