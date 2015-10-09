"Реал" получит усиление? Хаби Алонсо сделал важное заявление

Главный тренер "Реала" Хаби Алонсо сообщил, что Антонио Рюдигер не сможет сыграть — защитник продолжает восстанавливаться и остаётся в списке травмированных, сообщают Vesti.kz.

В ночь на 24 ноября "Реал" проведёт выездной матч 13-го тура Ла Лиги против "Эльче".

"Антонио Рюдигер завтра не будет доступен, но вскоре он вернется на поле", — сказал Алонсо на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, "Реал" потерял немецкого защитника из-за травмы прямой мышцы бедра левой ноги в сентябре. Это повреждение оставило его без игры на несколько месяцев.