"Реал" получит усиление? Хаби Алонсо сделал важное заявление

Главный тренер "Реала" Хаби Алонсо сообщил, что Антонио Рюдигер не сможет сыграть — защитник продолжает восстанавливаться и остаётся в списке травмированных, сообщают Vesti.kz.
В ночь на 24 ноября "Реал" проведёт выездной матч 13-го тура Ла Лиги против "Эльче".
"Антонио Рюдигер завтра не будет доступен, но вскоре он вернется на поле", — сказал Алонсо на предматчевой пресс-конференции.
Напомним, "Реал" потерял немецкого защитника из-за травмы прямой мышцы бедра левой ноги в сентябре. Это повреждение оставило его без игры на несколько месяцев.
Чемпионат Испании 2025/26 • Испания, Эльче • Регулярный чемпионат, мужчины
24 ноября 01:00 • не начат
Эльче
(Эльче)
- : -
Реал М
(Мадрид)
