Испания
Сегодня 15:30
 

"Реал" получил плохие новости по Мбаппе

Форвард мадридского "Реала" Килиан Мбаппе не примет участие в полуфинальном матче Суперкубка Испании против мадридского "Атлетико", передают Vesti.kz.

Встреча состоится 9 января в Джидде (Саудовская Аравия), где турнир проходит уже не первый год. Ранее предполагалось, что француз отправится с командой в Саудовскую Аравию, однако его участие в игре оставалось под вопросом из-за травмы.

Теперь, как сообщает The Athletic, стало известно, что Мбаппе точно не выйдет на поле в матче с "Атлетико".

Таким образом, главный тренер "Реала" Хаби Алонсо будет вынужден обойтись без одного из ключевых игроков в одном из самых важных матчей турнира. Решение было принято из соображений осторожности - в клубе не хотят рисковать здоровьем футболиста.

Мбаппе выступает за "Реал" с лета 2024 года. За это время он провёл 83 матча за мадридский клуб, забил 73 мяча и отдал 10 результативных передач. Контракт французского нападающего с "королевским клубом" рассчитан до июня 2029 года. Рыночная стоимость футболиста оценивается в 200 миллионов евро.

Ямаля и Мбаппе включили в одну команду с обладателем "Золотого мяча"

Ранее молодой талант оформил хет-трик и помог "Реалу" сократить отрыв от "Барселоны".

