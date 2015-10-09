Появились тревожные новости о Килиане Мбаппе

Нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе, похоже, пропустит полуфинальный матч Суперкубка Испании против "Атлетико". Игра состоится 8 января в Джидде (Саудовская Аравия), сообщают Vesti.kz.

"Ожидается, что Мбаппе отправится на матч Суперкубка Испании, хотя маловероятно, что он сыграет хоть какое-то время в полуфинале", – сообщает El Chiringuito TV.

Во второй паре 1/2 финала встретятся "Барселона" и "Атлетик" из Бильбао. Решающий матч турнира назначен на 11 января.

Мбаппе выступает за "сливочных" с лета 2024 года. За это время он провёл 83 поединка, забил 73 гола и отдал 10 ассистов. Его соглашение с клубом действует до июня 2029 года.

