Испания
Сегодня 14:50
 

"Реал" подписал одного из самых многообещающих игроков испанского футбола

Футбольный клуб "Реал" объявил о подписании одного из самых перспективных молодых игроков Испании — правого защитника Гийе Гонсалеса из "Кадиса". Контракт вступит в силу с 1 января, передают Vesti.kz со ссылкой на Don Balon.

Молодой талант с международным опытом

17-летний Гонсалес уже выступал за сборную Испании до 18 лет. Он присоединится к академии "Ла Фабрика", где продолжит обучение и развитие. Изначально планируется, что он будет выступать за команду Juvenil A под руководством Хулиана Лопеса.

Возможность для "Кастильи"

В зависимости от прогресса, Гонсалес может завершить сезон в составе "Кастильи" под руководством Альваро Арбелоа. "Реал" опередил другие клубы, проявлявшие интерес к молодому защитнику.

Благодарность "Кадиса"

Сделка состоялась с оплатой трансфера (точная сумма не называется), поскольку Гонсалес недавно продлил контракт с "Кадисом" на четыре сезона. Клуб поблагодарил игрока за "примерную карьеру" и пожелал успехов в "Реале".

Стратегия будущего

Подписание Гонсалеса стало второй зимней покупкой для академии "Реала" после полузащитника Манекса Резолы (из "Логроньеса"). Мадридский клуб продолжает укреплять молодёжный резерв, чтобы перспективные игроки могли как можно быстрее попасть в основной состав.


Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 18 15 1 2 51-20 46
2 Реал М 18 13 3 2 36-16 42
3 Атлетико М 18 11 4 3 33-16 37
4 Вильярреал 16 11 2 3 31-15 35
5 Эспаньол 17 10 3 4 22-17 33
6 Бетис 17 7 7 3 29-19 28
7 Сельта 17 5 8 4 20-19 23
8 Атлетик 18 7 2 9 16-24 23
9 Эльче 17 5 7 5 23-20 22
10 Хетафе 17 6 2 9 13-22 20
11 Севилья 17 6 2 9 24-26 20
12 Осасуна 17 5 3 9 17-20 18
13 Мальорка 17 4 6 7 19-24 18
14 Райо Вальекано 17 4 6 7 13-20 18
15 Алавес 17 5 3 9 14-20 18
16 Реал Сосьедад 17 4 5 8 21-25 17
17 Валенсия 17 3 7 7 16-26 16
18 Жирона 17 3 6 8 15-33 15
19 Реал Овьедо 17 2 5 10 7-26 11
20 Леванте 16 2 4 10 17-29 10

Перейти на страницу турнирной таблицы →

