"Реал" подписал контракт с 18-летним талантом

Ламини Фати официально подписал контракт с "Реалом". Он пришел из "Леганеса", передают Vesti.kz.

⚪️✍🏻 Lamini Fati, formally signing his contract as new Real Madrid player from Leganes.



“It’s a dream for me and my family. I’m so happy and ready to give my very best for this club. Hala Madrid”, says 18 year old CB. pic.twitter.com/mpfeu98jfw